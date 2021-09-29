Владимир, 29 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин оставит свой пост и примет мандат депутата Государственной думы РФ восьмого созыва. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 сентября в пресс-службе областной администрации.

Vladimir.ldpr.ru Владимир Сипягин на избирательном участке

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Сипягин выступил с обращением к жителям региона.

«Уважаемые земляки! Я продолжу трудиться в интересах Владимирской области в новом качестве, с новыми, более широкими возможностями для родного региона. Как и прежде, вместе с вами, в постоянном контакте. По всем делам администрации Владимирской области будет обеспечена полная преемственность с исполняющим обязанности главы региона, которого назначит президент России Владимир Владимирович Путин.

С моей стороны преемнику на губернаторском посту будет обеспечено содействие в реализации всех инициатив, направленных на дальнейшее развитие Владимирской области и рост благополучия её жителей», — заявил Сипягин.

Указ о сложении полномочий губернатора Владимирской области Сипягин подпишет в ближайшее время, пояснили в пресс-службе.