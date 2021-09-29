Москва, 29 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Ангела Меркель откажется от участия в заседании «Нормандской четверки» в последние месяцы своего правления. Такое мнение высказал 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

«Участие Меркель в заседании нормандской группы в последние месяцы ее правления, как предлагает Украина, невероятно. Так же, как и участие нового канцлера Олафа Шольца. Нормандский формат должен быть сначала наполнен повесткой дня, а встречаться просто так для пиара пана Зеленского в Германии никто не собираются», — заявил эксперт.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае, если Нормандский саммит пройдет с участием Ангелы Меркель, его решения будут обязательными для нового канцлера Германии.