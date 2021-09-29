Брюссель, 29 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Заместитель главы Еврокомиссии по продвижению европейских ценностей Маргаритис Схинас 29 сентября во время выступления перед Европарламентом предложил усложнить получение виз для белорусских чиновников и «всех, кто связан с режимом Александра Лукашенко». Об этом сообщает Polskie Radio.

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«Мы предлагаем заморозить соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией, если дело касается выдачи виз чиновникам и всем, кто связан с режимом Лукашенко», — заявил представитель Еврокомиссии.

По его словам, это решение может стать «прекрасным ответом Европы на попытки белорусского режима дестабилизировать ЕС и его страны, используя нелегальную миграцию».

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. По словам польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений. При этом в ближайшее время будут проложены еще 50 км. На помощь пограничникам направилось около тысячи военнослужащих. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.