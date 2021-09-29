Киев, 29 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Научно-техническую космическую программу Украины на период с 2021 по 2025 год на общую сумму 40,78 млрд гривен (свыше $1,5 млрд) утвердило украинское правительство. Соответствующее решение было 29 сентября одобрено членами правительства Украины, заседание которого транслировали украинские телеканалы.

Цитата из мультфильма «Он не может жить без космоса», реж. Константин Бронзит. 2019. Россия Космонавт

При это, как следует из обнародованного на сайте кабинета министров Украины документа, на реализацию этой программы предусмотрено 15,76 млрд гривен (около $590 млн) из государственного украинского бюджета.

Также указывается, что основными задачами программы станут создание космических систем наблюдения Земли, внедрение космических технологий на рынке услуг, создание ракетно-космической техники, а также фундаментальные и прикладные научные исследования в области космической деятельности.

Кроме того, отмечается, что также одной из главных целей программы станет создание технических и правовых условий для развития телекоммуникационных систем Украины с использованием геостационарных и низкоорбитальных систем спутниковой связи и вещания, собственных наземных систем координатно-временного и навигационного обеспечения с использованием глобальных навигационных спутниковых систем GPS, Galileo, Beidou и др.

При это добавляется, что эта программа позитивным образом повлияет на реализацию «проектов создания перспективных ракет-носителей легкого класса, исследовании околоземного пространства, а также на разработке приборов и технологий для участия Украины в перспективных международных проектах, такие как исследование Луны». Помимо этого, Киев намерен увеличить свое сотрудничество с Европейским космическим агентством для того, чтобы стать его членом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Украинским военным в Донбассе специальной директивой главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужногоразрешено открывать ответный огонь по противнику без согласования с высшим руководством.