Волгоград, 29 сентября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Новое оборудование для рентген-диагностики и МРТ получили четыре районных больницы Волгоградской области, сообщает 29 сентября пресс-служба администрации региона.

Minzdrav.gov.ru Компьютерный томограф

Центральные больницы Новониколаевского, Старополтавского и Дубовского районов оснастили современными рентген-аппаратами, в ближайшее время их введут в эксплуатацию. Городская клиническая больница № 3 Волжского получила магнитно-резонансный томограф, который уже монтируют в подготовленном помещении.

В 2021 году в медучреждения Волгоградской области уже поставили 140 единиц оборудования, ещё 42 единицы поступят до конца года.