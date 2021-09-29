Москва, 29 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Россия — не только страна нефти и газа, но и мощная аграрная держава, способная полностью обеспечить себя продукцией сельскохозяйственного производства. В тоже время, оборот на потребительском рынке, так называемых, «сезонных» овощей и фруктов имеет свою специфику, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

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«В период уборки собственная продукция (за исключением экзотики, типа бананов и манго) практически полностью закрывает внутренние потребности. В межсезонье, напротив возникает необходимость в импортных поставках.

Причем, в условиях резкого роста спроса на продукцию аграриев на мировых рынках (и при слабой отечественной валюте), ввозимые из-за рубежа овощи и фрукты уже являются носителями высоких цен.

Так, вместе с трансграничными поставками продуктов питания, на внутренний рынок импортируется и инфляция. На прилавки магазинов завезенная продукция поступает, дополнительно «отягощенная» еще и внутренними издержками (транспортировка, хранение, торговая наценка).

Таким образом, к ценам импорта добавляются еще и внутренние инфляционные факторы, что приводит к тому, что воспринимается потребителями, как беспрецедентный рост цен.

Предпосылок для существенного изменения ситуация в среднесрочной перспективе не предвидится. Пока сохраняется необходимость в импорте (при растущей мировых ценах на продовольствие), внешний инфляционный фактор будет транслироваться и на наш внутренний рынок.

В этом смысле, ценовые флуктуации на сезонную плодоовощную продукцию, при сохранении импортной зависимости, становятся неизбежными. Другое дело, что перечень сезонных овощей и фруктов, с абсолютной необходимостью предполагающих их ввоз из-за границы в межсезонье, не так велик.

Разумеется, это то, что просто не растет у нас (те же эквадорские бананы или турецкие лимоны), а так же продукция сельского хозяйства, с относительно небольшим сроком хранения и которую экономически нецелесообразно выращивать в теплицах.

Так зависимость наполняемости внутреннего рынка от импорта по ряду овощей (таких, как кабачки, баклажаны, сладкий перец) в осенне-зимний период, практически, стопроцентная.

И здесь, сдержать цены может только снижение издержек на внутреннюю логистику. Падающий же спрос лишь приведет к сокращению ввоза, но никак не будет способствовать уменьшению цифр на ценниках в магазинах.

Это ни в коей мере не касается большей части сезонной продукции агросектора, которой у нас производится с избытком: картофель, огурцы, помидоры, капуста, яблоки и т.п. Собственное производство вполне способно полностью удовлетворить большую часть внутреннего спроса.

Однако вырастить недостаточно, нужно еще и сохранить, чтобы не выбрасывать, а реализовать в межсезонье. Для этого необходимо сооружение оборудованных, специализированных хранилищ по всей стране, а также недорогая транспортировка.

Создание единой сети хранилищ и организация дешевой перевозки сельхозпродукции (являясь важным элементом продуктовой безопасности страны), не под силу единичным структурам АПК, что предполагает активное участие государства в этом процессе.

Таким образом, импортозамещение в сельскохозяйственном сегменте национальной экономики, во многом, лежит в плоскости развития отраслевой инфраструктуры. Хотя, сохранение импорта необходимо, для поддержания здоровой конкурентной среды.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на кабачки, баклажаны и сладкий перец в России за год поднялись в три раза. Подорожание назвали беспрецедентным.

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