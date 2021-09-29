Москва, 29 сентября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Комик Гарик Харламов написал слова поддержки в адрес заболевшей коронавирусом актрисы Ларисы Гузеевой. Он опубликовал пост, посвящённый артистке, в личном Instagram-аккаунте 29 сентября.

Скриншот с YouTube Гарик Харламов

«…я искренне хочу поддержать её в борьбе с этим недугом, который накрыл весь мир», — написал Харламов. «Лариса, желаю вам сил. Сам переболел этой хернёй в том сентябре. Держитесь! Здоровья вам!» — обратился комик к Гузеевой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лариса Гузеева была госпитализирована в больницу в Коммунарке. По словам артистки, она заразилась «этой гадостью».