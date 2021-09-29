Калуга, 29 сентября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. 16 видеоматериалов материалов из Калуги пополнили коллекцию роликов международного видеоконкурса «Раритеты Великой Победы» на сайте «Музей Победы». Конкурс посвящён событиям военной истории середины XX века. Видеорассказы о героях-земляках и артефактах того времени прислали не только музеи региона, но и музейные выставки в школах и детских садах, сообщает 29 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию правительства Калужской области в социальных сетях.

Admoblkaluga.ru Экспозиция в музее комсомольской славы города Людиново.

Цель международного конкурса «Раритеты Великой Победы» — сохранить и вдохнуть новую жизнь в музейные коллекции, связанные с боевым и трудовым подвигом советского народа в военные годы. Среди лидеров голосования — калужский видеоролик Людиновского музея комсомольской славы, который повествует о событиях июля 1942 года. Тогда в районе города Людиново проходила линия фронта, и части 16-й Красной армии генерала Константина Рокоссовского вели ожесточённые бои с гитлеровскими захватчиками.

Проголосовать за лучшие видеоролики конкурса можно до 15 октября. Победителей онлайн-конкурса «Раритеты Великой Победы» назовут 20 октября в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.