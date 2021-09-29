Киев, 29 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Противоречия между Россией и Украиной напоминают конфликты арабов и евреев из-за Храмовой горы и Иерусалима. Об этом внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил 29 сентября в интервью агентству «Украинские новости»,

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

По его словам, центр исторической государственности, на котором настаивает Россия, лежит за пределами её территории — это Киев и Киевская лавра. Потому конфликт Украины с Россией носит совершенно особый характер.

«Этот характер такой, как у арабов и евреев за Храмовую гору и Иерусалим. У нас это борьба за Киево-печерскую лавру и старый Киев», — сказал Арестович.

Как сообщало ИА REGNUM, Арестович также заявил, что войну в Донбассе можно прекратить за одну минуту, для этого достаточно звонка президента РоссииВладимира Путина. Пока такого решения нет, война будет продолжаться, считает он.

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