Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Общественный пассажирский транспорт и вокзалы названы главным очагом распространения коронавируса в Ростовской области. Так, в ходе мониторинга присутствие коронавируса обнаружено на поручнях автобусов.

Автобус

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Как сообщил в ходе заседания регионального оперштаба главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв, в течение четырёх недель Роспотребнадзор проводил мониторинг ситуации в общественном транспорте, в том числе выявил отсутствие дезинфекции в автобусах, обслуживающих несколько муниципальных маршрутов.

«Мы неоднократно с поручней в автобусах выделяли коронавирус. Также в смывах на железнодорожном вокзале «Ростов-Главный» выделили коронавирус. Это свидетельствует о том, что вопросам дезинфекции уделяется недостаточно внимания», — считает Ковалёв.