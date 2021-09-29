София, , 14:49 — REGNUM Сразу несколько крупных дорожно-строительных компаний Болгарии объявили о намерении провести масштабную предупредительную забастовку в знак несогласия с минимальным правительственным финансированием строительства и ремонта основных автомагистралей страны. Об этом сообщает софийская газета «Сега».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как утверждают руководители забастовочного комитета, акция пройдет 29 сентября с 16:00 до 17:00 по местному времени.

«Мы перекроем основные транспортные развязки от Варны до Шумена, а также блокируем движение на основных горных перевалах», — говорится в совместном заявлении организаторов акции.

Помимо прочего, протестующие планируют частично блокировать центральные улицы Софии.

Напомним, 28 сентября представители профсоюза дорожных служб не смогли договориться с представителями временного правительства Болгарии относительно выделения властями дополнительных средств на развитие дорожно-транспортной отрасли. Ранее Европейский банк реконструкции и развития подверг критике официальную Софии за неспособность реализовать программу дорожного строительства в стране на 2021 — 2022 годы.