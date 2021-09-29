Чебоксары, 29 сентября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Чебоксарском районе Чувашии вынесен приговор по уголовному делу о развращении детей. Фигурант уголовного дела вёл интимную переписку с девочками, в том числе малолетними, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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Расследование вело СУ СКР по Чувашии. Правоохранители установили, что 27-летний житель Чебоксарского района с ноября 2018 года по февраль 2020 года в одной из социальных сетей знакомился с девочками, заводя переписку на интимные темы.

«Путём уговоров и, используя их возраст, понуждал направлять ему интимные фото, а также сам отправлял им аналогичные материалы. Преступление было пресечено после того, как мать одной из девочек, увидев интимную переписку, обратилась в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

В следственном управлении отмечают, что от действий злоумышленника пострадала 31 девочка.

По данным надзорного ведомства, подсудимый вину признал. Суд признал его виновным в развратных действиях (ч. 3 ст. 135 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ — 11 эпизодов) и незаконном обороте порнографии (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ — шесть эпизодов).

Приговором суда ему назначено 11 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его принудительно проходить лечение у специализированного врача. Решение суда не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красноармейском районе Чувашии местный житель признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении дочери 17 лет колонии строгого режима.

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