Тель-Авив, Израиль, 29 сентября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Самолет американской авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион недалеко от Тель-Авива, сообщает газета The Jerusalem Post.

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Отмечается, что самолет следовал из Тель-Авива в Ньюарк (штат Нью-Джерси).

После взлета у воздушного судна была зафиксирована неисправность подкрылков, вследствие чего экипажем было принято решение о возвращении в Израиль.

На борту находятся 169 пассажиров. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.