Оренбург, 29 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В Оренбургской области правоохранители пресекли деятельность подпольного цеха, который занимался производством посевных семян подсолнечника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Подсолнухи

По данным ведомства, на трассе Оренбург — Илек был арендован склад. В нем осуществлялась окраска семян и их расфасовка. Реализовывался товар через интернет.

Возбуждено уголовное дело по статье 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»). Проходящие по делу фигуранты признались, что при производстве качественного посевного материала на заводах-изготовителях происходит обработка специальными органическими веществами, в результате чего семена приобретают фиолетовый, зеленый, желтый и синие цвета. Поэтому в подпольном цехе решили искусственно окрашивать семечки, используя специальную жидкую краску.

На нелегальном складе изъято свыше 450 кг готовых к продаже семян подсолнечника, пустые упаковки с логотипами, документация и наклейки с товарными знаками.

«На данный момент установлено, что одной из компаний причинен материальный ущерб в размере свыше миллиона рублей», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.