Москва, 29 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Есть достаточно оснований считать, что холдинг Deutsche Welle нарушал законы РФ, у России есть «все основания для принятия ответных мер» после поддержки ФРГ блокировки в отношении RT, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Василий Пискарёв

«Комиссия считает, что у Российской Федерации есть все основания для принятия ответных мер. МИД России и регулирующие органы располагают необходимым для этого инструментарием», — заявил Пискарёв.

По его словам, при МИД России аккредитованы свыше 20 средств массовой информации из ФРГ, и не все из них, работая в России, соблюдают нормы нашего законодательства.

«В частности, деятельность медиахолдинга Deutsche Welle в российском информационном пространстве неоднократно получала негативную оценку комиссии по итогам мониторинга их публикаций. Наши выводы, кстати, были подтверждены независимыми экспертами и компетентными органами», — добавил он.

Немецкое СМИ находится в поле зрения Комиссии Госдумы с 2019 года и было замечено в нарушении российского законодательства, вмешательстве в наши внутренние дела, указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство Германии не принимало решения о блокировке немецкоязычных проектов медиахолдинга RT на видеохостинге YouTube. Об этом представитель германского правительства Штеффен Зайберт заявил 29 сентября.