Уфа, 29 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Централизованная медицинская лаборатория создана в Башкирии. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Minzdravkk.ru Медицинская лаборатория

Сообщается, что в этой лаборатории анализы будут проводиться на современных и точных аппаратах.

Отмечается, что с 1 января 2022 года в Уфе плановые анализы будут собираться в поликлиниках и отправляться в лабораторный центр. При этом на пробирке пациента будет располагаться штрих-код.

«Полученные в лаборатории результаты с помощью нового аппарата, попадут в единую базу после того как штрих-код отсканируют. Данные результаты будут храниться в электронном виде, которые смогут увидеть все врачи республики при обращении к ним», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что при помощи нового аппарата можно будет делать редкий и сложный анализ. Кроме этого, он позволит избегать ошибок в расчетах и путаницы в анализах.

«Расчеты, которые ранее делали сто человек в течение месяца, машины сделают за доли секунды», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году в Башкирии намерены построить 44 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП).