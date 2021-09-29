Москва, 29 сентября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Власти страны даже в сложных экономических условиях не забывает о государственных служащих, в частности, о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов и выполняет перед ними обязательства, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военнослужащие

«На 2021 год запланирована индексация заработной платы различным категориям работников государственного сектора.

Вместе с тем была приостановлена индексация для госслужащих, но для военных, хоть и приравненных к госслужащим, индексация составит 4%. Такая индексация произведена с учётом уровня инфляции.

Ну и не стоит забывать, что эта категория получает не самые высокие выплаты, а уровень нагрузки, ответственность, участие в различных мероприятиях по урегулированию конфликтом сопряжения с риском и сложными условиями.

Также будет проиндексировано денежное довольствие сотрудников ФСИН, МВД, Росгвардии, Федеральной таможенной службы на 9%. И президент РФ Владимир Путин пообещал такой же размер индексации сохранить и на следующий год.

Важно отметить, что даже в сложных экономических условиях, государство, как работодатель, выполняет свои обязательства перед работниками.

Это, отчасти, и сигнал для бизнеса, где не всегда выполняют требования по индексации заработной платы», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысят темпы индексации окладов на 5% дополнительно, заявил 28 сентября президент РФ Владимир Путин.

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