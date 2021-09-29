Москва, 29 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В московском общественном транспорте усилился контроль за соблюдением масочного режима, сообщил глава ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодой человек в маске в метро

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«По рекомендации санитарных врачей и для сохранения высокого уровня безопасности мы усилили проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте», — приводит его слова РИА Новости.

Султанов рассказал, что задействован весь штат контролёров ГКУ и сотрудников службы безопасности метрополитена, всего более 1,8 тыс. работников. Они проверяют соблюдение режима и информируют пассажиров. Работа ведётся как на наземном, так и на железнодорожном транспорте.

По словам руководителя учреждения, с начала сентября выявлено свыше 35 тыс. нарушений масочного режима.