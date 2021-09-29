Лозанна, Швейцария, 29 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Российские легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова вошли в число номинантов на звание лучшей спортсменки года в Европе. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics).

Samuel Blanck Мария Ласицкене

Организация начала голосование среди спортсменов, завоевавших трофеи в 2021 году. Голосование продлится до 3 октября.

Ласицкене, стала олимпийской чемпионкой на Играх в Токио в прыжках в высоту, а также выиграла Бриллиантовую лигу. Кроме того, она показала лучший результат сезона (2,05 м).

Сидорова стала серебряным призёром Олимпиады в Токио в прыжках с шестом, выиграла Бриллиантовую лигу и показавшая лучший результат сезона в мире (5,01 м).

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