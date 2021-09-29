Вашингтон, 29 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Госсекретарь США не смог скрыть своей досады, чтоплан нового пропагандистско-политического удара поРоссиив ОБСЕ не удался, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 29 сентября, комментируя высказывания Энтони Блинкена.

Facebook.com Antony-John-Blinken Энтони Блинкен с Джо Байденом

Как сообщалось ранее, Блинкен заявил, что Россияблокирует проведение ежегодного совещания ОБСЕ«по соблюдению обязательств в области человеческого измерения». Власти РФ пытаются помешать «проведению тщательногоисследованияухудшающейся ситуации с правами человека» в самой России, отметил такжегоссекретарь США.

« В тексте заявлении госсекретаря США обратили на себя внимание три момента.

Первый — это нескрываемая досада, что американский план нового пропагандистско-политического удара по нашей стране в ОБСЕ не удался. Тема прав человека сегодня — это сугубо пропаганда, сугубо рычаг давления на противников.

Второй — это то, что США отдают себе отчёт, что после их кампании по «выборам» нового президента и разгрома инакомыслящих их собственное слово по проблематике прав человека значит мало. Им нужна международная площадка, позволяющая подтянуть если не авторитет, то коллективный вес своих сателлитов и союзников. Эта площадка сегодня — ОБСЕ. Но её правила и регламенты позволяют России уходить от такого давления. Ими и надо пользоваться, невзирая ни на какие вопли Вашингтона и прочих.

Третий — это то, что Хельсинкский акт 1975 года остаётся важным инструментом давления Запада на нашу страну. Многие считают, что сам этот документ был плох. Я так не думаю. Дело, на мой взгляд, в другом: в том, что подписывался он в условиях, когда страна была ещё относительно сильна, а работать против СССР и потом России стал в условиях, когда она ослабла. Такого рода документы всегда работают в интересах сильного, того, кто готов и способен навязывать другим их трактовку.