Минск, , 14:34 — REGNUM «Безнаказанным это не останется», — заявил Александр Лукашенко, комментируя инцидент с гибелью двух граждан Белоруссии 28 сентября в Минске. Об этом 29 сентября в комментарии государственной прессе рассказала подозреваемая в причастности к гибели минского диссидента Романа Бондаренко, пресс-секретарша президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Президент вчера мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии. Сразу поручил разобраться буквально посекундно — не все детали были известны. Первым делом было поручено оказать всяческую поддержку и помощь семье. И, конечно, президент очень соболезнует семье погибшего и сопереживает», — цитирует государственная «Белтелерадиокомпания» комментарий Натальи Эйсмонт (жены главы этого медийного холдинга Ивана Эйсмонта).

Как сообщало ИА REGNUM, произошедший 28 сентября в Минске инцидент в ходе спецоперации по поиску оппозиционеров вызвал широкий общественный резонанс. При штурме квартиры в многоэтажке спального района погибли два гражданина Белоруссии — сотрудник IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер и сотрудник КГБ «Дима «Нирвана» (так он представлен в государственной прессе). Жена убитого «айтишника» зафиксировала происходящее на камеру — сейчас она находится под стражей с обвинением в соучастии в убийстве. Среди версий произошедшего фигурирует предположение о возможности гибели сотрудника КГБ от «дружественного огня» коллеги.