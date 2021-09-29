Красноярск, 29 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. За три года на улучшение экологии в Красноярском крае направят 3,6 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве экологии и рационального природопользования.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Красноярск

29 сентября на заседании краевого правительства утвердили госпрограмму «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» на 2022−2024 годы. Её финансирование за три года составил около 3,6 млрд рублей.

Деньги направят на оборудование 1200 контейнерных площадок и приобретение более 5 тысяч контейнеров для муниципальных образований. Также средства пойдут на разработку проектно-сметной документации на строительство полигона ТКО в Уярском районе, строительство полигона в Богучанах.

В крупных городах края должны появиться автоматизированные посты наблюдения за качеством воздуха. Их установка планируется в 2022 году в Лесосибирске, в 2023 году — в Назарове, в 2024 году — в Шарыпове.

Также планируются разработка проектной документации по созданию государственного природного парка «Гремячая грива», завершение берегоукрепления острова Городской в Енисейске и другие мероприятия.

По словам министра экологии и рационального природопользования Павла Борзых, 22,7 млн рублей направят на мероприятия по аналитическому обеспечению экологического надзора. Деньги будут направлены в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

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