Токио, 29 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Компания Acura представит в 2022 году новую модель Integra, которая получит кузов лифтбэк. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Acura Acura Integra

Также автопроизводитель обнародовал первое тизерное изображение пятидверной Integra.

«Как и оригинальная Integra, которая помогла запустить бренд Acura в 1986 году, Integra пятого поколения будет спортивным компактным автомобилем премиум-класса с поразительным пятидверным кузовом», — говорится в сообщении.

Первоначально новинка будет представлена на североамериканском авторынке, который станет основным для модели.

Новая Acura Integra построена на той же «тележке», что и Honda Civic одиннадцатого поколения. По предварительной информации, лифтбэк будет оснащаться турбированным двигателем L15B7 объёмом 1,5 л мощностью 208 л. с. Точно такой же «движок» стоит под капотом Civic Si.

Напомним, в начале следующего года компания Toyota представит минивэн Noah нового поколения.

Читайте также: В Японии появился внедорожник Lada Niva Travel