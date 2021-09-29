Ош, Киргизия, 29 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Энергетики юга Киргизии призывает жителей использовать для отопления жилья твердое топливо, в том числе уголь осенью и зимой. Об этом сообщил 29 сентября Turmush.

Без электричества

«В этом году из-за засухи в Токтогульском водохранилище мало воды. Кроме того, из года в год растет количество потребителей, повышается потребление электроэнергии. Поэтому проводим разъяснительные работы, чтобы люди пользовались электроэнергией экономно. Если люди отнесутся с пониманием и будут экономить, то лимиты не будут превышаться и подача электроэнергии будет проводиться без отключений», — говорится в сообщении ОАО «Ошэлектро».

Ранее Нацэнергохолдинг Киргизии оповестил распредкомпании о необходимости проведения проверок в вечернее и утреннее время по всем районам республики. Целью проверок является отключение уличного и рекламного освещения кафе, ресторанов, бань, саун, парков и магазинов.

Распоряжение было подписано заместителем председателя правления Нацэнергохолдинга Замирбеком Ходжомамбетовым 27 сентября 2021 года.