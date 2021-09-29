Нарьян-Мар, 29 сентября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. За последние сутки в Ненецком автономном округе вывили 10 носителей коронавируса. На лечении находятся 200 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Kurganobl.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 2 279 подтверждённых случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2 126 человек, 46 — скончались.

В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находятся 200 человек. Из них стационарное лечение получают 41 человек, амбулаторное — 159.

Как сообщало ИА REGNUM, в одной из деревень НАО выявлена вспышка коронавируса.