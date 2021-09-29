Сеул, 29 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В августе 2021 года по Южной Корее мигрировали 590 тыс. человек, что на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

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Согласно опубликованным данным, показатель за август является самым низким с 2019 года. Спад внутренней миграции наблюдается с начала текущего года.

Самый большой отток населения наблюдался в Сеуле (8117 человек), Тэгу (1882 человека) и провинции Кёнсан-Намдо (1869 человек). А чистый приток населения — в провинции Кёнгидо (15 924 человека), Инчхоне (944 человека), Сэджоне (769 человек).

Количество мигрантов на 100 человек в стране оказалось 13,5%, что на 0,6% меньше по сравнению с августом 2020 года.