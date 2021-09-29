Москва, 29 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Озвученные Минфином РФ предложения по корректировке налогообложения физических лиц с 2022 года с одной стороны выглядят привлекательными в части расширения сферы применения социального вычета по НДФЛ, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

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«В частности, потраченные денежные средства граждане могут вернуть не только в части обучения, лечения и т. д.

С 2022 года в социальный вычет будут включены расходы на фитнес и иные физкультурно-оздоровительные услуги, в том числе оказанные не только родителям, но и их детям.

Однако предельная величина социального вычета при этом не изменена и по действующим правилам не должна превышать максимального размера 120 тыс. руб. в год, что соответствует величине возврата налога не свыше 15 тыс. 600 руб.

Между тем, предельный размер социального вычета на протяжении свыше 10 лет не корректируется государством даже на годовой уровень инфляции. Данный аспект не в полной мере соответствует выполнению социальной функции налогов в стране по отношению к физическим лицам.

Это является важным обстоятельством, поскольку с 2021 года для физических лиц по НДФЛ введена повышенная ставка в размере 15% для доходов, превысивших 5 млн рублей в год.

Следовательно, сфера применения социального вычета по НДФЛ должна учитывать не только точечные инициативы по сохранению здоровья и благополучия граждан, но и соответствовать текущим реалиям жизни и стремлению государства к вложениям в человеческий капитал», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ предложил внести 12 корректировок в налогообложение физических лиц. Ведомство планирует увеличить налоговую нагрузку для некоторых категорий граждан.

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