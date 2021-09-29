Лима, 29 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Представители правоэкстремистских группировок напали на группу женщин из числа коренного населения, которые требовали справедливости за принудительную стерилизацию в стране, жертвами которой с 1996 года стали сотни тысяч женщин. Об этом пишет издание Prensa Latina.

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Нападавшие избивали и оскорбляли женщин, в том числе и парламентария Рут Луке, которая пришла выразить участницам марша свою солидарность и поддержку.

Инцидент произошёл перед Дворцом правосудия, где располагаются суды и где женщины проводили сидячую забастовку, чтобы обратить внимание общественности на затягивание начала суда над лицами, ответственными за стерилизацию более 300 000 женщин в период президентства Альберто Фухимори.

Член Конгресса Перу Рут Луке потребовала от прокуратуры и полиции принять немедленные меры по поиску и наказанию виновных.

«Это было трусливое нападение, совершенное группой «Сопротивление», — заявила изданию представитель Ассоциации женщин, пострадавших от принудительной стерилизации Мария Эстер Могольон.