Волгоград, 29 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Строительство новой школы на тысячу мест стартовало в Ворошиловском районе Волгограда. Общеобразовательное учреждение будет построено в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», сообщили ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе администрации города.

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Под школу выделена обширная территория в самом центре 205-го микрорайона в Ворошиловском районе. Подрядчик приступил к обустройству стройплощадки. В новом здании на улице Кузнецкой разместят 40 классов, спортивные и актовый залы, библиотеку, профильные мастерские и лаборатории, лингафонные кабинеты, современный пищеблок. Возле учебного заведения оборудуют спортивный городок, всё школьное пространство будет адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«В ближайшее время муниципалитет объявит конкурсные процедуры по поиску подрядчика для строительства школы на тысячу мест по улице Шекснинской в Дзержинском районе. Также определена компания, которая адаптирует проектную и рабочую документацию к земельным участкам для строительства школ на 1 224 места каждая в Советском и Дзержинском районах. В планах на ближайшие годы возведение ещё как минимум двух учебных заведений, рассчитанных в общей сложности на 2,5 тысячи учеников», — уточнили в мэрии.

Одна школа-тысячник уже работает в Советском районе Волгограда, ещё одну возводят в Красноармейском районе со сроком сдачи в эксплуатацию в 2022 году.