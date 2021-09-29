Москва, 29 сентября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Ангела Меркель отказалась от участия в «Крымской платформе» из-за осознания ошибочности своей политики в отношении Украины. Об этом 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Меркель

«Встреча Меркель с Владимиром Зеленским была столь «прохладной» именно поэтому, что политика Германии в отношении Украины при Меркель была ошибочной. Правящая верхушка Германии прекрасно владеет всей реальной информацией, как в отношении Зеленского, так и в отношении вообще всех и всего, что творится в Киеве. Спецслужбы, можно не сомневаться, снабжают Берлин всесторонней и правдивой информацией», — заявил эксперт.

«Меркель понимает сейчас ошибки своей политики на Украине. Озвучивать их и каяться она не будет, но по ее нынешним шагам видно, что осознание ошибок приходит», — уверен Борисов. Напомним, что Германия занимает антироссийскую позицию по ряду вопросов, но, тем не менее, канцлер Ангела Меркель не стала принимать участие в антироссийской инициативе Киева «Крымская платформа».