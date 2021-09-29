Москва, 29 сентября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Предварительный состав мужской сборной России на первый этап Кубка мира по биатлону назвал старший тренер команды Юрий Каминский. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

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В состав команды вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Евгений Гараничев.

Кроме того, после контрольных стартов в Ханты-Мансийске определится шестой член команды.

Напомним, первый этап Кубка мира по биатлону пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 27 по 28 ноября.

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