Москва, 29 сентября 2021, 14:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил по телефону бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони с 85-летием, сообщает 29 сентября пресс-служба Кремля.

Владимир Путин говорит по телефону
Владимир Путин говорит по телефону
Premier.gov.ru
«В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин поздравил бывшего председателя Совета министров Итальянской Республики, главу партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони с 85-летием», — говорится в сообщении.

Глава государства также отметил его большой личный вклад в развитие российско-итальянских отношений, пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Европарламента от партии Сильвио Берлускони «Вперёд, Италия» активно обсуждают проект создания единой правой партии Италии.

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