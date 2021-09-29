Москва, 29 сентября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил по телефону бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони с 85-летием, сообщает 29 сентября пресс-служба Кремля.

Premier.gov.ru Владимир Путин говорит по телефону

«В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин поздравил бывшего председателя Совета министров Итальянской Республики, главу партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони с 85-летием», — говорится в сообщении.

Глава государства также отметил его большой личный вклад в развитие российско-итальянских отношений, пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Европарламента от партии Сильвио Берлускони «Вперёд, Италия» активно обсуждают проект создания единой правой партии Италии.

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