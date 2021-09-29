Берлин, 29 сентября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Правительство Германии не принимало решения о блокировке немецкоязычных проектов медиахолдинга RT на видеохостинге YouTube. Об этом представитель германского правительства Штеффен Зайберт заявил 29 сентября.

RudolfSimon Штеффен Зайберт

Блокировка аккаунта RT DE, по его словам, это мера самой платформы. Берлин принимает это решение к сведению.

«Это не является мерой, которую принимало федеральное правительство», — сказал Зайберт.

Как сообщало ИА REGNUM, видеохостинг YouTube удалил аккаунты «RT DE» и «Der Fehlende Part», немецкоязычная аудитория которых составляет 700 тыс. человек, без права на восстановление. Поводом стало якобы нарушение «внутренних правил сообщества», связанных с распространением информации о COVID-19. В МИД России заявили, что аккаунты удалены «при гласной и негласной поддержке германских властей и местных СМИ».

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