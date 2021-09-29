Москва, 29 сентября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева обратилась к своим поклонникам из больницы. Она написала пост в личном Instagram-аккаунте и рассказала о своём состоянии.

Скриншот с YouTube Лариса Гузеева

«Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь», — написала Гузеева. «Прошу всех не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на моё место. Мне и так страшно», — обратилась к подписчикам артистка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ольга Бухарова, дочь Ларисы Гузеевой написала в личном Instagram-аккаунте о здоровье матери. «С мамой всё в порядке», — констатировала она.