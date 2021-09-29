Подгорица, 29 сентября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Риск бедности по-прежнему высок во всей Европе, и граждане Сербии одними из последних могут позволить себе жизнь, достойную человека, и относятся к категории стран, где каждый четвертый или даже третий житель находится под угрозой бедности, комментирует для издания «Политика» данные Евростата профессор Зоран Стоилькович, глава синдиката «Независимость».

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

В Сербии только Воеводина имеет более низкий процент населения, подверженного риску бедности (от 24,5 до 36 процентов), в то время как центральная и южная части Сербии (более 36 процентов) находятся на том же уровне, что и регионы Болгарии и Румынии, Турции, Северной Македонии, а также несколько регионов Италии и Испании.

Согласно прогнозам Всемирного банка, число бедных в Сербии может увеличиться еще на 125 000−327 000 человек из-за экономического шока, вызванного пандемией.

Статистика показывает, что полмиллиона граждан уже живут в абсолютной бедности, с доходом менее 12 286 динаров в месяц, а также 1,6 миллиона человек подвержены риску бедности с доходом менее 19 391 динаров в месяц.