Санкт-Петербург, 29 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Следователи провели более 60 обысков в квартирах и офисах Санкт-Петербурга и Москвы по делу об организации преступного сообщества и участии в нем бывшего полицейского и действующего адвоката. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Обыск

По версии следствия, в Петербурге бывший сотрудник полиции, ранее судимый за мошенничество, создал преступное сообщество, в состав которого также входил адвокат Адвокатской палаты Ленинградской области. Соучастники, используя подконтрольные коммерческие структуры, фирмы-однодневки, изготовляли поддельную бухгалтерскую документацию. С ее помощью они смогли получить право на предъявление налогового вычета по НДС, что повлекло неполную уплату налогов на сумму более 890 млн рублей.

Кроме того следователи установили, что фигуранты изготовили подложные документы о якобы имеющихся финансово-хозяйственных взаимоотношениях на сумму 150 млрд рублей.

«Решается вопрос о задержании участников преступного сообщества, избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения. В одно производство с указанным уголовным делом соединен ряд ранее возбужденных уголовных дел по фактам неуплаты налогов в особо крупных размерах», — уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.