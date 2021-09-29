Саратов, 29 сентября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В Саратове для пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, планируют увеличить количество мест для реабилитации. Глава минздрава Саратовской области Олег Костин 29 сентября поручил оперативно проработать данный вопрос.

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Он отметил, что в стационарах профильных госпиталей находятся пациенты, у которых прошла острая фаза заболевания, они имеют отрицательный тест на инфекцию. Тем не менее такие пациенты нуждаются в дальнейшей помощи медперсонала в условиях больниц в плане реабилитации. Костин предложил увеличить существующие мощности по реабилитации за счет введения дополнительных мест на базах санатория «Октябрьское ущелье» и Саратовского областного клинического госпиталя ветеранов войн.

Точное количество мест определят в ближайшее время, так как необходимо дозакупить медоборудование, обеспечить учреждения квалифицированными кадрами и медикаментами.

Увеличение числа мест для реабилитации позволит освободить региональные ковид-госпитали для приема тяжелых пациентов, количество которых продолжает расти, подчеркнул глава ведомства.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 17 мужчин и 11 женщин в возрасте от 34 до 92 лет, а также 12-летний ребенок.

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