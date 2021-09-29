Москва, 29 сентября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ внесло предложение об изменениях в налогообложение физических лиц. Всего планируется внести 12 корректировок, пишет газета «Известия» со ссылкой на приложение к «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023/-024 гг.».

stevepb Налоги

В частности, планируется обязать российские компании платить НДФЛ с сотрудников, работающих на удаленке заграницей. Предлагается полностью возложить ответственность на букмекерские конторы за уплату налогов с выигрышей.

Предполагается усилить контроль над использованием материнского капитала: При этом планируется сократить фискальную нагрузку. Возможно расширится список получателей налоговых вычетов. Могут облегчить налоговое бремя и для владельцев доли в уставном капитале. Также Минфин предлагает еще ряд корректировок.

Как сообщало ИА REGNUM, в России введение наднационального цифрового налога даст федеральному бюджету десятки миллиардов рублей ежегодно, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Читайте подрробнее: Минфин РФ оценил доходы от введения цифрового налога