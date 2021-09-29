Москва, 29 сентября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Возможный запрет на работу в службах такси для водителей с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления объясняется заботой о безопасности граждан, однако его последствия могут быть неоднозначными. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Снежана Мальфанова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Она прокомментировала разработанные правительством РФ законопроекты, запрещающие гражданам с непогашенными судимостями заниматься пассажирскими перевозками, в частности, в такси.

«Во-первых, лишние запреты на трудовую деятельность не делают наше общество более свободным. Во-вторых, ранее судимый человек, пожелавший встать на путь исправления и нашедший себе работу водителем, этим законопроектом лишается возможности честно зарабатывать себе на жизнь. Учитывая, что в такси работают сотни тысяч людей, эта проблема затронет огромное количество россиян. Если этим людям не дадут работать в такси, кто-то из них будет вынужден вернуться на преступный путь. Не у каждого после освобождения из мест лишения свободы есть силы и здоровье трудиться на строительстве, грузчиком или на заводе. Такси было для таких людей шансом начать нормально зарабатывать честным путем с очень низким порогом входа. Интересен и вопрос, займется ли государство трудоустройством ушедших из такси людей в случае принятия законопроекта? Или они будут выброшены на улицу? Но в этом случае опасность для граждан будет куда большей, чем тогда, когда они работают в такси и зарабатывают честным путём», — сказала адвокат.