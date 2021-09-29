Оренбург, 29 сентября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В Оренбурге все вырубленные на улицах деревья заменяют молодыми крупномерами благородных пород, сообщила пресс-служба мэрии после того, как прокуратура распространила информацию о судебном решении.

Вырубка деревьев

Как подчеркнул глава Южного округа Алексей Палагин, в 2019 году по порубочным билетам удалялись только деревья, находящиеся в аварийном состоянии и те, что попадали в зону дорожных работ. На дорогах, которые попали под контракты о ремонте, вместо вырубленных деревьев появились крупномеры. Сейчас озеленение муниципальных магистралей продолжается.

Чиновник отметил, что в 2020 году озеленили улицы М. Горького, Правды, Аксакова, Советскую, Комсомольскую. Деревья хорошо перенесли жаркое лето и находятся в хорошем состоянии.

Напомним, суд обязал администрацию Южного округа высадить 183 дерева в качестве компенсации за уничтоженные растения.

Стоит отметить, весной 2021 года скандал разразился вокруг вырубки деревьев на ул. Красная площадь в Оренбурге. Тогда прокуратура заявила, что уничтожались деревья, у которых не имелись признаки аварийного состояния.

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