Контроль над Черным и Балтийским морями жизненно важен для США — эксперт
Москва, 29 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. После позорного бегства военного контингента США из Афганистана «передовой рубеж» заокеанской «демократии» отодвинулся далеко на запад — теперь им становятся Прибалтика, Восточная Европа и регион Чёрного моря. Для Соединённых Штатов чрезвычайно важно сохранить своё управление хотя бы здесь, чтобы не растерять остатки своей политической гегемонии в Европе. Об этомпишут эксперты Института РУССТРАТ.
Они отмечают, что присутствия сил НАТО на Балтике Западу уже явно недостаточно для сдерживания России. Аналитики Пентагона настаивают, что его необходимо расширить на Западные Балканы, Восточное Средиземноморье и Южный Кавказ (Закавказье). Мало того, программа «специально разработанного передового присутствия» (tFP) подразумевает наличие внушительного контингента войск Североатлантического альянса в Грузии и даже в Армении.
Вашингтон сильно опасается, что российский флот достиг почти безраздельного доминирования в Чёрном море, а это позволяет Москве заняться активной политической экспансией в Средиземноморский регион и на весь Ближний Восток. В Пентагоне признают, что Россия сформировала оперативный коридор и может перемещать свои вооружённые силы по Каспийскому, Азовскому, Чёрному и Адриатическому морям, а это влияет на безопасность Турции и мешает интегрировать Западные Балканы в НАТО.
Вашингтону удалось добиться согласия от балканских стран «временно принять у себя» афганских беженцев, ожидающих решения властей из США о предоставлении убежища. Как надеются в Белом доме, нежелание беженцев интегрироваться в европейское общество дестабилизирует в регионе общественную, социальную и политическую жизнь, что оправдает усиление военного присутствия США «на восточном фланге».
Удержание нового Балтийско-Черноморского региона под своим контролем — последняя надежда Вашингтона, отметили в Институте РУССТРАТ. Если это не удастся, США потеряют всякое влияние на Евросоюз и будут отброшены «за Атлантику». В этом случае бывший мировой гегемон станет обычной «региональной державой», которую терзают тяжёлые экономические проблемы, и будет мало отличаться от Бразилии или Аргентины.