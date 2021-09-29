Москва, 29 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. После позорного бегства военного контингента США из Афганистана «передовой рубеж» заокеанской «демократии» отодвинулся далеко на запад — теперь им становятся Прибалтика, Восточная Европа и регион Чёрного моря. Для Соединённых Штатов чрезвычайно важно сохранить своё управление хотя бы здесь, чтобы не растерять остатки своей политической гегемонии в Европе. Об этомпишут эксперты Института РУССТРАТ.

Дарья Драй ИА REGNUM День ВМФ России в Кронштадте

Они отмечают, что присутствия сил НАТО на Балтике Западу уже явно недостаточно для сдерживания России. Аналитики Пентагона настаивают, что его необходимо расширить на Западные Балканы, Восточное Средиземноморье и Южный Кавказ (Закавказье). Мало того, программа «специально разработанного передового присутствия» (tFP) подразумевает наличие внушительного контингента войск Североатлантического альянса в Грузии и даже в Армении.

Вашингтон сильно опасается, что российский флот достиг почти безраздельного доминирования в Чёрном море, а это позволяет Москве заняться активной политической экспансией в Средиземноморский регион и на весь Ближний Восток. В Пентагоне признают, что Россия сформировала оперативный коридор и может перемещать свои вооружённые силы по Каспийскому, Азовскому, Чёрному и Адриатическому морям, а это влияет на безопасность Турции и мешает интегрировать Западные Балканы в НАТО.

Вашингтону удалось добиться согласия от балканских стран «временно принять у себя» афганских беженцев, ожидающих решения властей из США о предоставлении убежища. Как надеются в Белом доме, нежелание беженцев интегрироваться в европейское общество дестабилизирует в регионе общественную, социальную и политическую жизнь, что оправдает усиление военного присутствия США «на восточном фланге».

Удержание нового Балтийско-Черноморского региона под своим контролем — последняя надежда Вашингтона, отметили в Институте РУССТРАТ. Если это не удастся, США потеряют всякое влияние на Евросоюз и будут отброшены «за Атлантику». В этом случае бывший мировой гегемон станет обычной «региональной державой», которую терзают тяжёлые экономические проблемы, и будет мало отличаться от Бразилии или Аргентины.