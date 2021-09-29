Варшава, 29 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. За последние сутки было зафиксировано 315 попыток незаконного пересечения Польши с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы Польши 29 сентября.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

Сообщается, что все попытки незаконного пересечения границы были пресечены, при этом 18 нелегалов были задержаны. Из них 14 человек оказались гражданами Ирака, двое — Афганистана, двое — Пакистана. После прохождения всех необходимых процедур они будут отправлены в центр для иностранцев.

Большинство задержанных при попытке пересечения польско-белорусской границы — молодые люди. По мнению польских спецслужб, некоторые из них могут представлять серьезную угрозу безопасности Польши, потому что могут быть связаны с экстремистскими организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.