Симферополь, 29 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Должность заместителя председателя правительства Республики Крым, курирующего реализацию проектов федеральной целевой программы развития Крыма, может быть упразднена. Об этом 29 сентября журналистам сообщил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

Crimea.gov.ru Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов

«Я понимаю позицию главы, что эта должность будет упразднена, а функции перераспределены. Такой должности не было традиционно в правительстве, она была введена из-за объема этой программы (ФЦП), но потом появилась должность премьер-министра Крыма. Вообще ключевая должность здесь — министр строительства, он занимается распределением бюджетных средств. Курирование председателя правительства Гоцанюка Юрия Михайловича будет определяющим в успехе реализации этих программ», — сказал Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября с поста заместителя председателя правительства Крыма, курировавшего ФЦП, был уволен Евгений Кабанов, а 24 сентября он и экс-министр строительства Крыма Михаил Храмов были арестованы судом по подозрению в мошенничестве. Полномочия вице-премьера по ФЦП в настоящее время взял на себя председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.