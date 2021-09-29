Копейск, Челябинская область, 29 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В Челябинской области бывший руководитель одного из отделений отдела МВД РФ по Копейску осуждён за получение взятки. Об этом сообщает 29 сентября областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По данным следователей, в 2020 году он предложил заинтересованному лицу не заводить уголовное дело о совершении смертельного ДТП. По его словам, это было бы возможно за 80 тыс. рублей. При получении денег его задержали.

Суд назначил экс-полицейскому два года в колонии общего режима. Также он заплатит штраф в размере 400 тыс. рублей.