Уфа, 29 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Олег Хмарин назначен начальником управления транспорта и связи Уфы. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сообщается, что глава администрации Уфы Сергей Греков представил Хмарина на оперативном совещании.

«Несмотря на свой молодой возраст, Олег Сергеевич обладает хорошим опытом в сфере транспорта и дорожного хозяйства. Желаю Вам успехов в работе на благо Уфы и её жителей. Добро пожаловать в нашу команду», — приводит пресс-служба слова главы администрации Уфы Сергея Грекова.

Сообщается, что Хмарин родился в Уфе в 1990 году. Стал выпускником Уфимского государственного нефтяного университета по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». С 2016 года работал в главном управлении архитектуры и градостроительства администрации Уфы. С 2019 года занимал должность начальника отдела сопровождения государственных программ и инвестиций в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.