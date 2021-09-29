Калуга, 29 сентября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 121 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 29 сентября. Днём ранее, 28 сентября, в регионе было зарегистрировано 122 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 48 069 человек, 45 481 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 704 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.