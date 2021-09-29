Мосгордума поддержала усиление ответственности за шумную езду
Москва, 29 сентября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Поправки в федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины в ночное время были поддержаны Московской городской думой. Соответствующее решение было принято 29 сентября на заседании законодательного собрания региона.
Поправки предусматривают возможность субъектов РФ самостоятельно устанавливать административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины с использованием транспортных средств, например, автомобилей или мотоциклов. На данный момент штраф за такие действия составляет 500 рублей, в документе же его предлагается установить на уровне свыше 5 тыс. рублей.
Также в первом чтении Мосгордумы был принят городской закон, который предусматривает штраф за шумную езду с 23:00 до 7:00. Для физических лиц его размер составит от 5 тысяч рублей и более, в зависимости от мощности двигателя, для юридических лиц — 50 тыс. рублей. Полномочиями по рассмотрению дел о данных административных правонарушениях наделяется Московская административная дорожная инспекция.