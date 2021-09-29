Москва, 29 сентября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Поправки в федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины в ночное время были поддержаны Московской городской думой. Соответствующее решение было принято 29 сентября на заседании законодательного собрания региона.

Цитата из к/ф «Тихое место». Реж. Джон Красински. 2018. США Тишина

Поправки предусматривают возможность субъектов РФ самостоятельно устанавливать административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины с использованием транспортных средств, например, автомобилей или мотоциклов. На данный момент штраф за такие действия составляет 500 рублей, в документе же его предлагается установить на уровне свыше 5 тыс. рублей.

Также в первом чтении Мосгордумы был принят городской закон, который предусматривает штраф за шумную езду с 23:00 до 7:00. Для физических лиц его размер составит от 5 тысяч рублей и более, в зависимости от мощности двигателя, для юридических лиц — 50 тыс. рублей. Полномочиями по рассмотрению дел о данных административных правонарушениях наделяется Московская административная дорожная инспекция.