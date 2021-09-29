Санкт-Петербург, 29 сентября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Россия» с 8 октября 2021 года начнет выполнять полеты по маршруту Санкт-Петербург — Стамбул (Турция), и в обратном направлении.

Rossiya-airlines.com Самолеты авиакомпании «Россия»

«Рейсы будут выполняться три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям на комфортабельных воздушных судах Airbus A320», — сообщили 29 сентября в пресс-службе перевозчика.

По пятницам самолеты «России» будут вылетать из аэропорта «Пулково» в 13:25 и прибывать в Стамбул в 17:15, по средам и воскресеньям — вылеты в 09:30 с прилетом в 13:20. Обратные рейсы в Петербург по пятницам будут отправляться из Стамбула в 18:15 и прибывать в 22:00; по средам и воскресеньям — вылеты из Стамбула в 14:20 с прибытием в «Пулково» в 18:05 (время везде указано местное).

«При планировании поездки за рубеж необходимо внимательно ознакомиться с актуальной информацией о действующих правилах и ограничениях при въезде в страну назначения», — отметили в авиакомпании.

Ранее из «Пулково» возобновились чартерные рейсы на курорты Египта.