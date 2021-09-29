Киев, 29 сентября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины (СБУ) назначен Андрей Лысюк, являющийся экспертом-криминалистом украинского шоу «Следствие ведут экстрасенсы». Об этом 29 сентября сообщил пресс-секретарь международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук на своей странице в соцсети Facebook.

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«Эксперт-криминалист шоу «Следствие ведут экстрасенсы» Андрей Лысюк, который в 2019 году был избран в Раду от партии «Слуга народа», но отказался от мандата, получил должность заместителя главы Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Также Макарук добавил, что ранее эксперт-криминалист шоу экстрасенсов, по его данным, работал в охране бывшего депутата украинской Верховной рады Сергея Тигипко.

«Новые методы работы и оперативного искусства для выявления преступлений классическим методом <…> и «экстрасенсорные способности». Тут даже ФБР, БНД (Федеральная разведывательная служба Германии), ФСБ и МИ7 (подразделение военной разведки Британии) потряслись от такой реликвии», — добавил пресс-секретарь международного волонтерского сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинским военнослужащим разрешили без лишних согласований открывать огонь по противнику в Донбассе.